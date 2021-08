Paper trading, come funziona il trading simulato

Le attività di trading sono cresciute enormemente negli ultimi due anni, in parte grazie anche alla pandemia. I giovani vedono il mercato finanziario come un’opportunità di guadagno sui propri risparmi, un’alternativa molto proficua rispetto agli interessi offerti dai conti bancari. Di conseguenza, i broker che si rivolgono ai piccoli investitori privati hanno riportato una crescita del 300-400% nel periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2021. L’esplosione delle criptovalute, un asset più “moderno” e vicino al mondo tecnologico, ha catturato l’attenzione di molti giovani che hanno provato per la prima volta ad aprire e chiudere posizioni. Tuttavia, spesso si fiondano su investimenti azzardati senza la dovuta formazione. È opportuno che capiscano invece come fare paper trading online in primis, e come ricavare un profitto dai propri investimenti.

Cos’è il paper trading

L’espressione “paper trading”, traducibile letteralmente in “trading su carta”, deriva dalla modalità con la quale veniva un tempo analizzato il mercato finanziario. Quando i computer non erano ancora diffusi, e non erano nemmeno abbastanza potenti da sostenere delle simulazioni in tempo reale, i broker tenevano traccia degli investimenti effettuati o simulati su fogli di carta. Il termine è rimasto invariato nel tempo, per questo si parla ancora di “paper” trading anche se oggi viene svolto online tramite piattaforme specializzate.

Perché scegliere il trading simulato, tre vantaggi irrinunciabili

Il paper trading offre numerosi vantaggi, ma sono essenzialmente tre quelli che lo rendono uno strumento incredibilmente utile per apprendere le basi del trading.

Assenza di rischi

Un conto demo permette di accedere al mercato finanziario senza dover impegnare alcuna somma di denaro. Basta un computer o uno smartphone, una connessione a Internet e la piattaforma offerta dal broker scelto.

Zero stress

Utilizzare denaro fittizio toglie la paura di perdere grandi quantità di denaro, in più è possibile uscire da un investimento di prova in ogni momento. Al massimo, l’investitore alle prime armi potrebbe essere imbarazzato da un errore sciocco.

Formazione veloce e sul campo

Il paper trading replica alla perfezione il mercato finanziario, con tutte le casistiche che si possono incontrare. Gli investitori hanno a che fare con variazioni di prezzo in tempo reale e imparano a prendere decisioni sul momento e ad applicare strategie di successo.

A cosa fare attenzione quando si sceglie il broker

Sulla carta, il paper trading sembra il metodo più semplice ed efficace per avvicinarsi agli investimenti. Ci sono però alcuni parametri a cui bisogna fare attenzione. In primis, è fondamentale scegliere un broker affidabile e presente sul Web da anni. La cybersicurezza viene spesso sottovalutata, quando dovrebbe essere la prima discriminante per la scelta di un servizio online. Più asset il broker offre, meglio è per l’utente che avrà modo di sperimentare con azioni, indici, forex, materie prime e magari anche criptovalute.

Occorre poi leggere tutte le informative e le linee guida del broker scelto, scaricare la sua piattaforma e seguire il tutorial iniziale. In caso di dubbi, sarà possibile contattare il servizio clienti, ma queste piattaforme sono generalmente abbastanza intuitive.

È utile il paper trading?

In conclusione, il paper trading si rivela uno strumento efficace per simulare il mercato azionario, e aprire e chiudere posizioni senza dover utilizzare soldi veri. In più, permette di apprendere senza stress dato che con il denaro fittizio anche le grandi perdite non comportano conseguenze.

Le piattaforme che offrono il trading simulato si rivolgono solitamente agli investitori alle prime armi, ma anche i più esperti possono trarre vantaggio dall’utilizzo di un conto demo: è possibile affinare le proprie tecniche e testare strategie di trading avanzate prima di dover impegnare i propri risparmi.

Infine, passare al trading con soldi veri è un procedimento naturale. Il mercato “falso” segue pari pari quello reale, comprese le variazioni di prezzo. Per questo motivo, l’utente che vuole iniziare a investire i propri soldi non si troverà spaesato, ma anzi troverà un ambiente familiare e avrà un’ottima base di partenza.