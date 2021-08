Napoli Basket, per la prima di campionato c’è Milano

La LBA ha diramato quest’oggi il calendario del prossimo campionato di Serie A 2021/2022. Il 26 Settembre, prima giornata d’andata, la Gevi Napoli Basket ospiterà al PalaBarbuto l’A|X Armani Exchange Milano, in una straordinaria serata di Gala a Fuorigrotta per il ritorno degli azzurri in Serie A.

La squadra di Coach Sacripanti sarà impegnata poi successivamente in trasferta sul campo della UnaHotels Reggio Emilia. Il 24 Ottobre, in occasione della quinta giornata, la Gevi ospiterà i Campioni d’Italia della Virtus Segafredo Bologna mentre nel girone di ritorno, asimmetrico rispetto all’andata per la prima volta, gli azzurri inizieranno con Reggio Emilia per poi chiudere in casa contro la Carpegna Prosciutto Pesaro



“Ovviamente è ancora troppo presto per dare un commento al calendario e alla sua difficoltà. Le squadre ancora non si conoscono – dice coach Sacripanti -. Partire con l’Armani Exchange Milano in casa ci fa subito capire di essere arrivati nella massima serie. Un benvenuto e uno stimolo bellissimo per un campionato che sappiamo sarà durissimo ma allo stesso tempo da vivere con gioia e passione cosi come dovremo fare anche per la prima sfida del Torneo”.