I 3 migliori broker azionari online

Il broker azionario per antonomasia è un trader di Wall Street che indossa giacca e cravatta e che passa le giornate a gridare ordini di acquisto e vendita di azioni. Ormai questa immagine appartiene al passato e in questi anni sempre più trader stanno incominciando ad operare online su piattaforme che consentono loro di acquistare e vendere azioni con un paio di clic del mouse. Il compito del broker è quello di fungere da intermediario tra acquirenti e venditori nelle negoziazioni di asset finanziari. Per i loro servizi, i broker addebitano una commissione per operazione, concordata in anticipo. Il motivo principale per cui le persone si rivolgono ai broker azionari per investire è che i broker azionari hanno dei metodi legali per rendere le operazioni più semplici e veloci. Possono fare tutto il lavoro al posto tuo: dall’esecuzione di un’operazione alla distribuzione dei dividendi o persino all’elaborazione dei depositi quando prelevi i tuoi soldi.

Le cose principali da considerare quando si sceglie un broker azionario

Deposito iniziale

Al giorno d’oggi, la maggior parte dei broker non richiede un deposito iniziale minimo, il che avvantaggia i principianti e chi ha un budget limitato. Tuttavia, per alcuni tipi di conto, devi depositare un minimo che va da 500 a 10.000 USD.

Commissioni

Innanzitutto, assicurati di conoscere tutte le commissioni addebitate dal tuo broker. Alcune società potrebbero non addebitare commissioni per l’esecuzione delle operazioni, ma questo non significa che otterrai tutto gratuitamente.

Accesso agli strumenti di analisi

L’accesso agli strumenti per l’analisi delle azioni è un criterio importante per la valutazione della qualità dei servizi forniti. In molti casi, l’efficacia delle tue operazioni di trading dipende esattamente dal numero di strumenti e indicatori di analisi tecnica che utilizzi.

Supporto tecnico

Un servizio di assistenza clienti attivo 24 ore al giorno è un criterio importantissimo per la scelta del tuo broker. Se non lo consideri, potresti rimpiangerlo quando avrai bisogno di aiuto.

Valutazione dei broker azionari online

1. eToro

eToro è una società israeliana specializzata in servizi finanziari, incluso il Copy Trading. La società ha delle sedi registrate in Australia, Gran Bretagna, Israele, Cipro e Stati Uniti. eToro dà accesso a un’ampia gamma di titoli scambiati nelle borse di tutto il mondo. Dopo aver creato un conto, i clienti possono acquistare e vendere CFD su diversi tipi di asset, tra cui azioni, materie prime, alimenti, fondi, mercati Forex e criptovalute. La piattaforma vanta strumenti di analisi tecnica aggiornati per analizzare l’attuale situazione di mercato, nonché un Calendario Economico degli eventi più importanti in programma. I clienti possono aprire un conto demo gratuito e testare le condizioni di trading del broker e le strategie di trading.

Vantaggi e svantaggi di eToro:

+

Diversi sistemi di pagamento per il deposito e il prelievo di denaro.

Un prodotto aggiornato: una pratica piattaforma innovativa per il Copy Trading con un social network integrato.

Accesso al trading di materie prime.

–

Nessuna assistenza clienti in tempo reale tramite chat o telefono.

Commissioni elevate per il prelievo di denaro.

2. RoboMarkets

RoboMarkets è un broker azionario europeo regolamentato dalla CySEC con licenza n. 191/13. La società l’ha ricevuta nel 2013, un anno dopo la sua fondazione. La società sta crescendo e oggi fornisce servizi professionali a clienti istituzionali e retail di tutta Europa. RoboMarkets è un broker multi-asset che dà accesso a 8 tipi di asset e oltre 12.000 strumenti di trading. Ai clienti vengono fornite piattaforme, terminali di trading professionali e tecnologie di trading all’avanguardia. Un servizio di assistenza clienti multilingue è disponibile 24/7 per risolvere i problemi dei clienti il più velocemente possibile.

Vantaggi e svantaggi di RoboMarkets

+

Una licenza europea che attesta l’affidabilità del broker.

Una vasta gamma di strumenti di trading disponibili.

Le commissioni sui conti ECN e Prime sono tra le più basse nel settore.

Il denaro dei clienti è conservato su conti bancari separati, il che ne garantisce la sicurezza.

Una vasta gamma di piattaforme: MetaTrader 4/5, R WebTrader, R Trader e la piattaforma di investimento CopyFX.

La società ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti prestigiosi.

–

Il broker serve solo i residenti dei paesi europei.

3. Fidelity

Fidelity è una famosa società internazionale che esiste dal 1946. La sua sede è a Boston (Massachusetts, USA). La holding offre un’ampia gamma di servizi finanziari, attività di trading e diversi tipi di conti.

I conti di trading di Fidelity prevedono la vendita e l’acquisto di indici, futures, azioni di fondi comuni di investimento, titoli e altri asset. La piattaforma presenta tali opzioni integrate che aiutano gli investitori a valutare i rischi in modo oggettivo e a testare le loro strategie prima di iniziare a fare trading.

Vantaggi e svantaggi di Fidelity

+

Gli ordini vengono eseguiti il più velocemente possibile.

Una vasta scelta di strumenti di analisi.

Accesso alla negoziazione di tanti titoli diversi.

–

Navigazione complicata nella ricerca dell’asset richiesto.

Una commissione abbastanza alta per i servizi di intermediazione.

Tutti gli strumenti di trading non sono accessibili dalla piattaforma contemporaneamente.

Conclusioni

Trovare un broker azionario online affidabile potrebbe sembrare un compito difficile, soprattutto oggigiorno. Devi valutare tantissimi fattori che includono l’entità della commissione, le soluzioni tecniche adottate, l’entità del deposito iniziale, ecc. Sarebbe saggio scegliere società che possiedono una licenza, anche se le condizioni di altri broker sembrano più allettanti.