Marcianise. Buoni libro, aperti termini per presentazione domande

Aperti i termini per la presentazione delle domande dei Buoni Libro per l’anno scolastico 2021 – 2022. Possono accedere al beneficio gli studenti che frequentano le scuole secondarie di I e II grado che si trovano nel territorio del Comune di Marcianise e quelli residenti nel Comune di Marcianise ma che sono iscritti in istituti di altre Regioni dove non viene garantito questo aiuto.

Per averne diritto, inoltre, è necessario possedere un ISEE con reddito da 0 a 10.633 euro per la Fascia 1 o da 10.633 a 13.300 euro per la Fascia 2. Nel caso in cui il valore dell’ISEE sia pari a 0 occorre da parte del richiedente, pena esclusione dal bando, attestare e quantificare le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1, qualora si verifichino residui si procederà allo stesso modo per quanti hanno fatto richiesta e rientrano nella Fascia 2.

Gli interessati possono scaricare i moduli per la presentazione delle istanze sul sito istituzionale del Comune di Marcianise all’indirizzo internet https://bit.ly/3jIOLLo. Nella domanda, oltre ai dati personali, è necessario indicare la scuola presso cui l’alunno ha provveduto a regolarizzare l’iscrizione, produrre la certificazione ISEE o l’autodichiarazione con cui si attestano e quantificano le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento e la fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità.

Il termine ultimo perentorio per la presentazione delle domande è il 1/09/2021 alla scuola di appartenenza. I benefici saranno erogati dal Comune sotto forma di cedole librarie il cui importo sarà stabilito successivamente anche in relazione al numero e al tipo di richieste pervenute, e potrà essere variabile per le diverse classi e fasce di reddito.