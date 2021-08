Marcianise. Aperte iscrizioni asili nido

Sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido comunale di Marcianise e al Micro Nido di Recale per l’anno scolastico 2021-2022. Entrambe le strutture afferiscono all’Ambito territoriale C05 e sono destinate ai minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni non compiuti al 31 dicembre 2021, residenti nei Comuni di Marcianise, Capodrise, Macerata Campania, Portico di Caserta, Recale e San Marco Evangelista.

E’ possibile presentare la domanda d’iscrizione presso i Comuni di Marcianise e di Recale utilizzando l’apposito modulo predisposto dagli Uffici dei Servizi socio-assistenziali, scaricabile all’indirizzo https://bit.ly/37sKCoS, a cui dovrà essere allegato l’ISEE in corso di validità.

Per quanti sono in possesso di un indirizzo mail di posta elettronica certificata le istanze possono essere inoltrate agli indirizzi protocollo@pec-marcianise.it per l’Asilo Nido di Marcianise e comunerecale@pec.it per l’Asilo Nido di Recale. E’ possibile, inoltre, anche consegnarle manualmente presso l’ufficio di protocollo del Comune di Marcianise. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 10 settembre 2021.

Nel caso in cui le istanze per accedere al servizio superino la disponibilità dei posti stabiliti, gli uffici procederanno alla redazione di una graduatoria secondo i criteri previsti nel bando scaricabile all’indirizzo https://bit.ly/37sKCoS.

Sarà accordata preferenza ai bambini che hanno già frequentato l’asilo Nido nel precedente anno per continuità scolastica. I minori non ammessi al nido a seguito della prima graduatoria verranno collocati in lista di attesa. Nella domanda di iscrizione dovrà essere espressa la preferenza dell’Asilo Nido prescelto.

“Aperte le iscrizioni stiamo continuando a lavorare per garantire qualità a un servizio che riteniamo estremamente qualificante per la nostra comunità – afferma l’assessore competente Giovanna Cirillo -. Le ricerche sullo sviluppo evolutivo dei bambini descrivono il potenziale che il nido rappresenta. E’ un luogo dove ogni piccola esperienza può diventare una scoperta in libertà, grazie alle attività previste nei programmi ludico-didattici che offrono tantissimi spunti sensoriali. Sono spazi su cui investire, fondamentali per la socializzazione, dove si hanno i primi contatti riconoscendo sé stessi, imparando a comportarsi e a gestire le prime interazioni”.