Malamovida ad Aversa, regolamento inquinamento acustico: botta e risposta tra D’Angelo e maggioranza

“Piena solidarietà alla consigliera Imma Dello Iacono per l’incivile assalto subito. A quando il Sindaco deciderà di fare qualcosa per frenare la Movida selvaggia? Quando il Sindaco deciderà di approvare nella Commissione Statuto, il “Regolamento per la disciplina dell’inquinamento acustico”, pronto e trasmesso da oltre un anno, propedeutico e necessario per il Regolamento disciplinante la Movida? Quando chi non rispetta le regole verrà chiuso per almeno quindici giorni? Quando comincerà a fare sul serio?”. Così, in una nota, la consigliera comunale Eugenia D’Angelo.

Immediata la replica della maggioranza tramite nota stampa: “Eugenia d’angelo alzi il telefono e solleciti il presidente della commissione ambiente Danzi ad approvare nella sua commissione il regolamento sull’inquinamento acustico invece di dire falsità sui social. Il regolamento non è in commissione statuto come lei afferma sui social, commissione che tra l’altro i suoi colleghi d’opposizione rallentano e boicottano da mesi. Anzi rivolgiamo al consigliere Danzi un appello: si dimetta se non ha intenzione di far funzionare la commissione”.