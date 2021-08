Malamovida ad Aversa, Romano “Affrontare problema con maggior efficienza e programmazione”

“Il danno di immagine che attraverso gli organi di informazione e le immagini sui social, sono stati irreversibili e se vi siano responsabilità dirigenziali, debbano essere prese in considerazione anche attraverso provvedimenti drastici come le dimissioni o la rimozione degli stessi”. Così, in una nota, il consigliere comunale Roberto Romano del Movimento 5 Stelle Aversa, che ha inviato una pec alla segretaria comunale dott. ssa Anna di Ronza per un incontro urgente nel prendere decisioni in merito alla questione della malamovida in Città.

“Non è possibile -, sostiene il Consigliere Comunale -, che alla luce di tali atti vandalici, nonostante la politica ha dato il suo atto di indirizzo, non si siano presi ancora provvedimenti. Alla luce di tutto ciò, per ripristinare serenità nella nostra comunità, che ha dovuto sopportare anche intimidazioni a consiglieri comunali residenti in zona, a cui va tutta la solidarietà della nostra forza politica, si chiede di prendere immediate decisioni convocando il Comandante dei Vigili urbani e di chiedere quali future strategie vuole mettere in campo. Ricordo a me stesso che comuni molto più estesi del nostro, come la vicina Giugliano, hanno una superficie complessiva cinque volte superiori alla nostra, abitanti tre volte la nostra, e un organico simile al nostro, ma affronta il problema con maggior efficienza e programmazione”.