M5S Cesa si riorganizza in base al nuovo statuto centrale

Il Movimento 5 stelle di Cesa, il Meetup Cesa 5 stelle, gli attivisti dell’associazione Cesa 5 stelle, si organizzano come gruppo territoriale secondo le regole del nuovo Statuto. In queste settimana si sono svolte incontri con la partecipazione di numerosi attivisti e cittadini per un nuovo percorso che vedrà il Movimento 5 stelle di Cesa, forza centrale nel dibattito politico locale, crescere di impegno e numero.

“Il gruppo ha rappresentato per anni il Movimento con idee, progetti, gazebi tematici e iniziative. Pertanto, di comune accordo, è giunto, il momento di dare maggiore forza e voce ai cittadini – fanno sapere i coordinatori pro-tempore Cesario Fiorillo, Raffaele Bencivenga, Valerio Villano, D’Aniello Spartaco, Michele Verde, Giacomo Di Martino, Antonio Villano e Alfredo De Felice -. Siamo consci che le sfide che ci attendono sono tante e la prima è proprio quella di riportare dialogo e confronto tra i cittadini nella nostra piccola comunità. Il gruppo locale, pur avendo raggiunto il numero di trenta attivisti per le adesioni, intende, aprire a nuovi contatti e arricchire un percorso di crescita e credibilità su tutto il territorio comunale. Ragion per cui, coloro i quali sono interessati, possono inviare a questo indirizzo: cesa.m5s.2050@gmail.com, una breve lettera di presentazione/adesione al progetto politico e così potranno partecipare a tutte le iniziative, gazebi, meetup e raccolta firme. Siamo certi che il Presidente Conte darà al Movimento una nuova linfa vitale. Riflessione e confronto per ripartire. A settembre ci sarà un gazebo in piazza per le adesioni pubbliche e un confronto con la comunità. Cesa, guarda al futuro”.