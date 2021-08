Lotto, vincite per oltre 140 mila euro in Campania

Il Lotto premia la Campania: nell’estrazione di sabato 21 agosto, come riportato da Agipronews, sono stati vinti premi per oltre 140 mila.

La vincita più alta è andata a Napoli dove un fortunato giocatore ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna in abbinamento all’opzione Lottopiù per una vincita del valore di 50.596 euro. Sempre a Napoli, poi, un altro giocatore ha centrato una vincita da 32 mila euro mentre a Pollica, in provincia di Salerno, sono stati vinti 25 mila euro. Infine, come riferisce Agipronews, sono arrivati anche 22 mila euro, sempre a Napoli, e 14,5 mila euro a Cellole, in provincia di Caserta.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 741,7 milioni dall’inizio dell’anno.