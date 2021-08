Guardia Costiera a lavoro tra Ischia e Forio: soccorso un bagnante in mare e domato un incendio a bordo di un’imbarcazione

Nel pomeriggio di oggi, 02 agosto 2021, è giunta una segnalazione sul numero 1530 di Emergenza in mare della Sala Operativa della Direzione marittima della Campania, avente ad oggetto una richiesta di soccorso ad un bagnante che si era immerso nelle acque di “Citara” senza riemergere, forse a causa della forte risacca e del moto ondoso presente. Immediatamente, è stata informata la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Ischia, che, sotto il coordinamento della Direzione marittima, ha disposto l’invio in zona della Motovedetta SAR CP807 e del battello B71.

Intanto, via terra è stata inviata una pattuglia dell’Ufficio Locale marittimo di Forio. Proprio un militare della Guardia Costiera di Forio, giunto immediatamente sul posto, pur non riuscendo ad individuare l’uomo in mare, utilizzando un pattino di salvataggio e, con la collaborazione di un assistente bagnante, si è diretto in mare per soccorrere il malcapitato. Dopo una veloce ricerca l’uomo è stato individuato e recuperato tra le onde e gli scogli. Con non poche difficoltà la persona è stata tratta in salvo sulla spiaggia.

Poco prima, sempre nel pomeriggio, nel porto di Forio è divampato un incendio all’interno di un’imbarcazione da diporto ormeggiata presso la locale marina. L’incendio è stato immediatamente domato grazie al tempestivo intervento del personale della Marina del Raggio Verde, dei Vigili del Fuoco di Ischia e del personale della Guardia Costiera di Forio. Al momento dell’incendio a bordo non vi era nessuna persona, e grazie al tempestivo intervento l’incendio non si è propagato ad altre zone e unità ormeggiate.

Sono in corso di individuazione le cause da cui è scaturito l’incendio a bordo.

Il dispositivo messo in atto dal Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera anche in queste circostanze, costituisce buon esempio di strategico ed efficace impiego di uomini e mezzi destinati al delicato compito della salvaguardia della vita umana in mare.