G20 donne, Bianchi: “Coniugare diritto a vita, lavoro e sicurezza”

“La comunità internazionale deve operare per fare in modo di estendere a tutte le donne il diritto a coniugare la propria vita familiare, quella lavorativa e il diritto alla sicurezza. Spesso nei pubblici esercizi assistiamo a episodi di violenza fisica o verbale nei confronti di donne imprenditrici o lavoratrici, mentre nel 2020 abbiamo visto migliaia di titolari costrette a sacrificare la propria professione, per restare a casa ad occuparsi dei figli in dad o in quarantena”. Così Valentina Picca Bianchi, presidente del Gruppo Donne di Fipe-Confcommercio.

“ Noi del Gruppo Donne imprenditrici di Fipe-Confcommercio, anche attraverso il progetto #sicurezzavera, lavoriamo ogni giorno per fare in modo che queste situazioni diventino l’eccezione e non più la regola, ma è evidente che la responsabilità maggiore è in capo alle istituzioni. Per questo apprezziamo particolarmente le parole del premier Draghi in aperture del G20 sull’empowerment femminile di Santa Margherita Ligure e ci auguriamo che alle parole seguano i fatti”.