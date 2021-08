(FOTO) Aversa. Vandalizzati e distrutti i cestini in Piazza P. Harris

“La città si va ripopolando e, purtroppo, tornano in azione anche gli incivili. I nuovi cestini installati in Piazza Paul Harris sono stati vandalizzati. Veniteci a dire che è colpa dell’amministrazione comunale o che si tratta di ordinaria amministrazione – a denunciarlo il sindaco Golia -. Ho ricevuto un messaggio privato di un’aversana emigrante alla quale non posso non dare ragione: non manca solo il rispetto per la cosa pubblica ma anche l’amore per la città. Ha ragione ma continuano a lottare”.