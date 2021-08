Tramite il nostro sportello ‘La tua segnalazione’, i lettori ci segnalano che “da più di un mese in Via Salerno (zona Savignano – Variante), nonostante le segnalazioni fatte al Comune, Sindaco Golia e all’assessore Caterino, il tombino che vedete in foto resta occluso dal quale fuoriesce cattivo odore per la presenza liquami. Ovviamente nessuna notizia per l’espurgo dello stesso”.