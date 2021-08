(FOTO) Paura ad Aversa, infastidisce proprietaria del bar poi va in escandescenza

Ha infastidito la proprietaria del bar lanciando anche una bici. E’ successo questo pomeriggio, intorno alle 18, in via Diaz ad Aversa dove un immigrato ubriaco, 40anni circa, è entrato in un bar infastidendo ed inveendo contro la proprietaria. Al sopraggiungere del marito della donna che lo invitava a calmarsi ed uscire dal locale, il 40enne ha pensato bene di lanciargli contro la bici.

Sul posto sono giunte due gazzelle dei Carabinieri del Gruppo Aversa che hanno bloccato l’uomo. E’ stato richiesto dai militari dell’Arma anche l’ausilio dei sanitari del 118. Probabilmente nei confronti dell’uomo sarà applicato il tso.

L’uomo, portato in ospedale, è stato poi rilasciato. Successivamente lo stesso è ritornato sul luogo del crimine inveendo e minacciando nuovamente i proprietari del bar. Allertato il 112, i Carabinieri che giunti sul posto, anche con l’ausilio dello sfollagente per la sicurezza personale, hanno tratto in arresto il 40enne.

Intanto i residenti e commercianti della zona ferrovia stanno costituendo un comitato per chiedere alle autorità preposte maggior controlli.

“Via Diaz senza controlli. Il comitato della zona, ormai è stanco di denunciare, ormai la zona e invasa da queste persone che la fanno da padroni – a denunciarlo l’esponente di FdI Aversa Pino Cannavale -. A questo punto chiediamo all’amministrazione comunale di attivarsi per riportare la zona della stazione a standard di sicurezza e vivibilità accettabili, perché anche via Diaz fa parte di Aversa e non deve essere abbandonata”.