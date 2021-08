Sogno di mezza estate: la Fc Matese vuole continuare a stupire

E’ il momento di abbracciarsi. E’ il momento di restare uniti. E’ il momento di far capire quanto possa valere in provincia di Caserta, in Campania e in tutta l’Italia il Comprensorio matesino. Le eccellenze vanno tutelate, sostenute e amate alla follia. Le critiche non mancheranno mai ed è per questo motivo che il cuore, l’orgoglio e la voglia di lottare per la propria terra dovrà prevalere sull’egoismo e su quelle maldicenze che pioveranno da coloro che non possono arrivare all’uva e dicono che è acerba.

La Fc Matese, squadra di calcio partecipante al campionato di Serie D-Girone F, è patrimonio di Piedimonte Matese ma lo è anche di tutti quei Comuni che fanno parte della immensa e straordinaria famiglia matesina. Il turismo, grazie anche agli stadi pieni, ci regalerà la possibilità di ospitare supporter da tutta Italia. Nonostante il terzo posto dell’ultimo campionato, nonostante le splendide emozioni di un gruppo, guidato dal presidente Luigi Rega, che ha capovolto tutti i pronostici e messo a tacere quei gufi che proprio non ce la facevano ad esultare per i successi di una piazza che sta cercando di costruire la storia (maledetti interessi personali, ricordate il fatto dell’uva?), è mancata quella ciliegina sulla torta che completerà nella stagione 2021-22 della Fc Matese. Già avete capito? Ecco, non serve nemmeno dirlo: quegli spalti pieni saranno la cartolina per il rilancio della terra che ci ha dato i natali.

Decine, forse centinaia, di cittadini che tiferanno le nostre squadre avversarie si fermeranno per ammirare le nostre bellezze, gustare i nostri capolavori a tavolo e magari resteranno a riposare qualche giorno sul Matese dando un contributo fondamentale per il rilancio anche delle strutture ricettive. Vogliamo continuare a fare finta di niente? Vogliamo continuare a pensare che questa sia una squadra cittadina? Beh, se volete continuate a tenere le bende sugli occhi continuate a farlo, noi andiamo avanti. Andiamo a scrivere una pagina importante della nostra storia. Noi siamo la Fc Matese, siamo in questo momento la squadra più rappresentativa della provincia di Caserta. E siamo solamente all’inizio…