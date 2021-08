Edilizia scolastica, 4 milioni per gli istituti casertani

«Considerato l’imminente avvio del nuovo anno scolastico 2021-2022 – dichiara l’on. Margherita Del Sesto – è fondamentale garantire che le attività didattiche si svolgano in presenza. Pertanto, sono state prontamente valutate le richieste presentate pochi giorni fa, tra il 6 ed il 13 agosto, da diversi Enti locali per l’ottenimento di contributi per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza ed adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso didattico. Per il territorio casertano, sono 20 i Comuni ammessi al finanziamento – conclude la deputata della VII Commissione Cultura – per un importo complessivo di poco superiore ai 4 milioni di euro»