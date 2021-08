DAZN ottimizza lo streaming con investimenti su sei diversi provider mondiali

La stagione 2021-2022 della Serie A Tim sta per partire con Dazn. La piattaforma di streaming è pronta a fornire un servizio di qualità ai clienti, anche grazie ad accordi globali di distribuzione dei contenuti. Nel pacchetto stagionale è compresa tutta la Serie A, oltre all’Europa League e altre competizioni internazionali.

Per la nuova stagione, Dazn ha messo in campo concreti miglioramenti tecnologici. L’azienda poggia su sei differenti provider di livello mondiale ognuno con un significativo potenziamento delle proprie infrastrutture di distribuzione verso tutti gli operatori fissi e mobili presenti in Italia. Per vedere le partite non occorre per forza la fibra: si va da un collegamento a 2.0 Mbps per la risoluzione SD fino agli 8.0 Mbps per l’HD e superiori. Tramite Dazn Edge, differenti nodi di rete replicano in locale le trasmissioni in diretta in prossimità dei destinatari finali, evitando così il sovraccarico delle dorsali nazionali. In altre parole la tecnologia crea una serie di ‘puntì di ridondanza intermedi tra la sorgente e l’utente, riducendo il fabbisogno di banda e superando così il rischio di congestione del segnale. Non finisce qui: perché Dazn ha pensato anche ad un suo decoder tv box destinato in via prioritaria a coloro che si trovino in aree con limitato accesso ad internet a banda larga e ultralarga.

(ANSA)