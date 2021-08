Covid, Sbarra: “Sì obbligo vaccinale per tutti i cittadini”

“Vaccinarsi è un dovere morale e civile verso se stessi e verso gli altri, come ha ricordato qualche giorno fa il Capo di Stato. Un dovere che va sancito solo per legge perché lo prevede la costituzione. Non ci sono alternative, non possiamo introdurlo surrettiziamente attraverso le relazioni sindacali e la contrattazione”. Queste le parole di Luigi Sbarra della Cisl ad Agorà Estate su Rai Tre, sulla proposta dell’obbligo vaccinale per i lavoratori.

“Protocolli e contrattazioni invece vanno utilizzati al meglio per l’organizzazione del lavoro, per gestire gli spazi comuni nelle aziende, a partire dalle mense. Per questo diciamo al governo che bisogna fare chiarezza su questi temi e bisogna farlo subito per evitare che gli ambienti lavorativi diventino campo di battaglia. Si all’obbligo vaccinale per legge per tutti i cittadini per mandare in profondità la campagna di vaccinazione”.

(Com/Ran/Dire)