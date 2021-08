Covid. La Norvegia ha gestito meglio la pandemia nel mondo: Italia 16esima

Buoni e cattivi. Fan di Vasco Rossi scusateci ma non stiamo parlando delle canzoni del vostro cantante preferito. I due aggettivi si riferiscono, infatti, alla modalità con cui i Paesi di tutto il mondo hanno gestito il Covid in questo anno e mezzo di pandemia. I primi hanno contrastato il coronavirus in maniera efficace, i secondi devono sicuramente migliorare la propria strategia difensiva.

E così, nella classifica ‘Covid resilience ranking’ stilata da Bloomberg, si scopre che il Paese che sta contrastando meglio di altri il virus e che sta gestendo con efficacia la pandemia c’è la Norvegia. Secondo i dati riferiti al 25 agosto 2020, il Paese scandinavo, lo stato europeo più settentrionale, fa segnare un punteggio di 80.1 ed un 59,9% di popolazione vaccinata. Subito dopo l’Olanda: il Paese dei tulipani recupera 12 posizioni, registra 75.8 punti e vanta un 63.1% di vaccinati. Sul terzo gradino del podio, a poca distanza, la Finlandia, che guadagna un posto e raggiunge 75 punti, con il 59,3% di vaccinati. L’Irlanda conquista quattro posizioni e si piazza al quarto posto, con 74.6 punti ed il 67,1% di vaccinati. Quinta l’Austria, con un punteggio di 74.5 e con il 58,3% della popolazione a cui è stato inoculato il vaccino anti Covid.

In sesta posizione troviamo il Belgio, con 73.5 punti e il 69,4% di popolazione vaccinata. La Germania conquista la settima posizione e fa segnare 73.4 punti e il 60,1% di vaccinati. Per trovare il primo Paese non europeo dobbiamo arrivare all’ottavo posto, occupato da Singapore: 73.3 punti ed il 76,7% di vaccinati per l’isola città-stato asiatica a sud della Malesia.

Per gli ultimi due posti della ‘Top Ten’ si torna in Europa: nona è la Svizzera, che perde ben sette posizioni e fa segnare un punteggio di 73.2, con una percentuale di vaccinati pari al 55,1%. Stesso punteggio, 73.2, per la Spagna. Ultimi, in decima posizione pur guadagnando dieci posizioni, gli iberici chiudono la classifica con il 68,8% di popolazione vaccinata.

Fin qui, dunque, i ‘buoni’. E i ‘cattivi’? Se dovessimo rifarci alle rime del Vasco nazionale, per l’Italia non sarebbero certo note liete. Per trovare il Bel Paese dobbiamo infatti scendere fino al 16esimo posto, nonostante abbia recuperato 11 posizioni. Secondo i dati, il punteggio è di 71.7 e la percentuale dei vaccinati è pari al 62,8%.

(Fde/ Dire)