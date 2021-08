Comunali SMCV, vertice ferragostano del centrodestra

Il centrodestra sammaritano non va in vacanza: anche in questi giorni di Ferragosto, infatti, le forze della coalizione si sono incontrate per mettere a punto programma e strategie. Intorno al tavolo alcuni degli uomini di punta della coalizione, in attesa che tutti rientrino per poter partire a pieno regime con la campagna elettorale. Con il candidato sindaco Gabriella Santillo, c’erano il coordinatore cittadino di Forza Italia Francesco Russo, il coordinatore provinciale e quello cittadino della Lega Salvatore Mastroianni e Francesco Ciarmiello, oltre a Ferdinando Fusco, Angela D’Addio e Anna Diglio.

«Il progetto di centrodestra continua a raccogliere adesioni importanti da parte dei cittadini di Santa Maria Capua Vetere stanchi dello stallo che vive la città – spiegano i vertici della coalizione – ogni giorno che passa, infatti, è sempre più chiaro che siamo noi l’unica alternativa credibile all’attuale governo cittadino e che con l’impegno di tutti, è possibile aprire una nuova stagione di governo in città. La nostra forza è che ciascun attore della coalizione, in questi mesi, ha lavorato per costruire una squadra autorevole e un programma concreto per voltare pagina a Santa Maria Capua Vetere. In queste ore stiamo mettendo assieme questo lavoro per presentare alla città un programma chiaro, ambizioso, ma realizzabile sostenuto da una squadra credibile e competente. I sammaritani lo hanno percepito facendo perdere quelle certezze che avevano coloro che pensavano di aver già vinto, senza capire che il loro avversario non era ancora sceso in campo… Il coraggio delle scelte e la coerenza delle idee ci porteranno alla vittoria».