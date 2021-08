Comunali Napoli, Ciarambino: “Con Manfredi Rdc diventerà modello nazionale”

“Oramai é evidente che il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, usa il Reddito di cittadinanza unicamente per attaccare il Movimento 5 Stelle, fregandosene dei milioni di cittadini in difficoltà. Questo suo intento risulta essere ancora più chiaro quando afferma che il Rdc aveva senso tre anni fa e non oggi. Salvini forse non sa, o finge di non sapere, che durante questa pandemia moltissime famiglie sono riuscite a superare mesi critici solo grazie al Reddito”. Così Valeria Ciarambino, vice presidente del Consiglio Regionale della Campania e coordinatrice della campagna elettorale del M5S per le comunali di Napoli.

“Oggi più che mai – continua – in virtù di questo suo delirio contro il Movimento che non lo rende obiettivo nei riguardi delle misure a sostegno dei cittadini, è importante evitare che nelle grandi città, dove è più forte il disagio sociale, vinca il centro destra di Salvini e Meloni. Insieme a Gaetano Manfredi come M5S abbiamo condiviso sin da subito l’attenzione a chi è in difficoltà, per fare di Napoli una cittá dove nessuno sia lasciato indietro. E proprio a Napoli, che conta il maggior numero di percettori di Reddito e che vive il triste primato della povertà infantile, il Rdc sarà uno strumento fondamentale, non solo a sostegno di tante famiglie e bambini in difficoltà, ma anche per la rinascita della città. Nella pubblica amministrazione comunale c’è una carenza di personale drammatica, e con Gaetano Manfredi lavoreremo per colmare immediatamente questo vuoto con l’assunzione di almeno mille persone, ma non basterà. Ed è qui che i percettori avranno un ruolo fondamentale con i Puc, ossia i lavori di utilità comune al servizio della città. Napoli ha bisogno di manutenzione, è una città che crolla, le aree verdi sono diventate un deserto e, in questo, i percettori saranno una straordinaria risorsa per una grande opera di manutenzione urbana di cui c’è assoluta necessità. È un’operazione profondamente vile accanirsi contro chi vive una difficoltà economica, dall’alto del proprio cospicuo stipendio mensile. Noi invece lavoreremo perchè nella nostra città tutti possano avere dignità e sentirsi utili in questo grande progetto di rinascita – conclude – e Napoli con il M5S e Manfredi diventerà un modello nazionale per il Rdc”.