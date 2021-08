Comunali Caserta, Meluso in campo con Zinzi sindaco

Sarà al fianco del capogruppo in consiglio regionale Giampiero Zinzi, quale candidato sindaco anche il segretario cittadino della Lega Antonio Meluso, da anni impegnato col partito di Matteo Salvini nella città capoluogo e sempre attivo militante sulle iniziative sul territorio.

“L’importante candidatura di Giampiero Zinzi assicura una reale e concreta prospettiva di rilancio della nostra città e la nostra generazione deve essere protagonista in questa fase così delicata. Saremo al fianco del candidato sindaco e in campo per dare il massimo contributo possibile in termini di impegno e d’entusiasmo per la nostra città“, dice Meluso.