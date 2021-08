Come ideare e realizzare un progetto di arredamento di design

Il design è molto più che uno stile. Per molti si può considerare una vera e propria disciplina, che ha alla base dei fondamenti di diverso tipo, sia tecnici che sociologici. Sempre più sono in voga gli arredi di design, per riuscire a coniugare stile, arte e creatività. In fin dei conti dobbiamo sempre tenere presente che per realizzare un vero e proprio progetto di design, anche per ciò che riguarda l’arredamento, non necessariamente servono grandi spazi e nemmeno oggetti che devono essere appariscenti a tutti i costi. Ciascuno di noi può impegnarsi nel realizzare il progetto di design che preferisce, rivolgendosi all’acquisto degli arredi più adatti.

Eleganza e modernità come caratteristiche dei progetti di design

Guardiamo per esempio gli arredi iconici di Kartell su shop.mohd.it. Ci possiamo così accorgere che questa azienda riesce a proporre elementi di arredamento che si basano su alcune caratteristiche importanti, quali possono essere considerate l’eleganza e la modernità. Proprio questi elementi sono alla base della moderna concezione del design, in unione con altri “ingredienti” che sanno fare la differenza.

Per esempio, pur scegliendo contemporanei oggetti di design, molti non vogliono rinunciare a farsi promotori dell’ecosostenibilità. Si possono mettere a punto oggetti e arredi di design anche con materiali riciclabili e rigenerabili, senza rinunciare al gusto e allo stile.

Il tutto è possibile per le migliori aziende che si occupano di questi complementi, avvalendosi della collaborazione di architetti e designer d’eccezione, che danno la possibilità di creare oggetti che in poco tempo diventano vere e proprie icone del design made in Italy. Il tutto ancorato ad una tradizione importante che comunque non trascura di rivolgersi al futuro e di sperimentare delle novità che possono riuscire a costituire un punto di riferimento.

La fase della progettazione

Che sia la cucina o che sia il bagno o un altro ambiente della casa, molta attenzione va fatta alla progettazione di tutto ciò che riguarda l’idea di design che abbiamo in mente. Ma che cos’è esattamente un progetto di design? Si tratta di un percorso che conduce ad elaborare un’idea ben precisa e che è realizzabile in un progetto di interni nell’ambito del quale ogni elemento è capace di coniugarsi in maniera armonica con le altre componenti.

Naturalmente questa definizione lascia spazio ad una serie di interpretazioni di carattere aperto. È logico che deve essere così, perché ogni ambiente o ogni abitazione sono strutturati in maniera differente da altri. E poi c’è da considerare quello che rientra nelle esigenze specifiche delle persone che abitano all’interno di una casa.

Inoltre non bisogna trascurare il fatto che i gusti estetici possono cambiare da persona a persona. Ecco perché un progetto di design, per essere ideale, dovrebbe contraddistinguersi per essere un percorso unico capace di raggiungere risultati esclusivi.

Gli altri aspetti da non dimenticare

Stile e design sicuramente a livello estetico sono le due componenti essenziali di un progetto, ma se vogliamo agire come un vero e proprio esperto di interior design dobbiamo tenere conto di una serie di condizioni molto importanti.

Bisogna valutare la qualità dei materiali e delle soluzioni tecnologiche che vengono utilizzate. Bisogna verificare che non ci siano potenziali rischi per chi usufruisce di determinati arredi e ambienti e, se è necessario, provvedere ad abbattere le barriere architettoniche presenti nell’abitazione.

È essenziale anche saper scegliere i mobili non soltanto per ciò che riguarda il loro aspetto piacevole e l’impatto emotivo che riescono a suscitare, ma scegliere anche in base alla loro funzionalità. Infatti un mobile deve comunque riuscire a garantire comodità, praticità, rispettando anche le distanze minime e gli spazi di passaggio, in modo che tutto l’ambiente domestico possa essere usufruito senza difficoltà.

Inoltre occorre assicurarsi che vi sia armonia tra gli spazi pieni e gli spazi vuoti, in modo che lo stile di arredamento sia omogeneo in tutte le stanze. Altro aspetto da non dimenticare, in un progetto di interior design che si rispetti, è quello che riguarda la progettazione dell’illuminazione. In questo senso ci riferiamo soprattutto alla disposizione dei punti luce artificiali, senza trascurare ovviamente le fonti di luce naturale che possiamo avere a disposizione all’interno delle camere.

I pezzi di design che non dovrebbero mancare

Ci sono naturalmente, nel nostro progetto di design, alcuni pezzi di arredamento a cui non si dovrebbe affatto rinunciare. Ne possiamo indicare alcuni, per i quali raccomandiamo sempre di scegliere composizioni di qualità.

Una poltrona, una lampada da terra, uno specchio, una libreria ed elementi che sanno unire anche delle composizioni artistiche, che sappiano mixare per bene il design all’arte. Un esempio può essere un quadro di un artista contemporaneo, una stampa particolarmente nota o ceramiche iconiche che esprimono un segno inequivocabile di ricercatezza.

Mixando bene tutto ciò con creatività e adoperando anche la fantasia, il nostro progetto di design sarà estremamente completo, creando un ambiente che sappia essere arredato con gusto, senza trascurare l’atmosfera accogliente.