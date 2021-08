Cesa. Raccolta rifiuti, 5Stelle: “Tutelare lavoratori”

“Basta promesse. Stipendio a singhiozzo, mancanza di servizi verso i lavoratori. Questo, è quanto apprendiamo dai lavoratori della società dei rifiuti che segnalano per l’ennesima volta la mancanza di stipendio in un momenti delicato e di crisi come questo. La questione è seria e delicata, basta rimpalli di responsabilità chi si è aggiudicato l’appalto deve esser in regola con i versamenti. Un nodo che potrebbe essere sciolto solo da un intervento netto e deciso da parte del primo cittadino e da una amministrazione troppo presa a curare l’immagine più che ad agire per il bene comune. Come gruppo intendiamo fare richiesta di gazebo pubblico ed invitare tutti i lavoratori ad intervenire per segnalarci pubblicamente difficoltà e disagi. Noi, sempre dalla parte della comunità”. Così, in una nota, il M5S – Meetup Cesa 5 Stelle.