Castel Volturno. Medico di base ad Ischitella: Petrella scrive all’ASL Caserta

Dopo le richieste effettuate dalla cittadinanza, nello specifico dagli abitanti della frazione Ischitella di Castel Volturno, abbiamo inviato una nota all’ASL di Caserta in cui si richiede un medico di medicina generale che faccia servizio ad Ischitella.

Per chi abita ad in quella frazione del territorio il disagio è non indifferente in quanto, per raggiungere il medico che gli è stato assegnato, è costretto a raggiungere Pinetamare o, addirittura, il centro storico del paese – afferma il primo cittadino Petrella -. I cittadini della località di Ischitella residenti nel comune di Castel Volturno, reclamano la presenza del medico di base presso la suddetta località per agevolare le tante persone anziane, malate e con diverse difficoltà nel raggiungere il centro medico situato a diversi chilometri di distanza. Si prega di verificare la fattibilità della richiesta – si legge nella missiva -, per offrire un servizio sanitario che vadi a soddisfare le esigenze dei richiedenti ed organizzare un servizio sanitario a copertura di tutto il territorio. Questa nota è la prima che inviamo per provare ad evitare questo disagio alla popolazione. Se dovesse essere necessario – chiosa la fascia tricolore – daremo seguito a questa nota con azioni più incisive rivolte nella medesima direzione”.