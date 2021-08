Brigata Garibaldi, Zinzi: “simbolo di efficienza a Caserta”

“Voglio ringraziare la Brigata Garibaldi di Caserta per il lavoro impeccabile che sta svolgendo nell’ambito della campagna vaccinale, in sinergia con l’Asl di Caserta al quale va il nostro apprezzamento”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale della città di Caserta, Gianpiero Zinzi.

“Ne parlo oggi per restare lontano dalle polemiche – aggiunge il consigliere regionale – ma devo ammettere che, nel corso della visita istituzionale di martedì, ho potuto apprezzare l’organizzazione ed il ritmo che hanno permesso di raggiungere numeri importanti in breve tempo, consentendo al personale sanitario di poter svolgere nel miglior modo possibile il proprio lavoro. La sinergia che si è venuta a creare ha permesso di dare una risposta concreta in un momento molto delicato come quello vissuto per la pandemia. Il lavoro che la Brigata Garibaldi ha svolto negli ultimi mesi ha reso ancora più indissolubile il legame con la città di Caserta”.