Biodigestore a Ponteselice, interviene l’associazione ATANA

Anche l’associazione ATANA interviene sulla questione del biodigestore, ormai in fase di avanzata progettazione, che l’amministrazione Marino ha deciso di realizzare in a Caserta in località Ponteselice.

”Un progetto che lascia a dir poco perplessi – affermano in coro i vertici dell’associazione ATANA – sia per la tecnologia utilizzata che per la posizione in cui sarà realizzato”.

“Siamo decisamente contrari da sempre a tale impianto – afferma l’avv. Carangio responsabile giudico di ATANA – come associazione abbiamo sempre contestato la politica dei “no” a prescindere. Riteniamo che la tutela del territorio, della fauna, dell’ecosistema non sia incompatibile con uno sviluppo infrastrutturale ragionato ed all’avanguardia nell’impatto ambientale. Ma in questo caso è evidente che sono stati commessi degli errori di valutazione, sotto tutti i punti di vista: tecnologico, ambientale, gestionale e politico. Rimediare ora è complicato, ma è necessario assumere fin da ora un impegno importate: la prossima amministrazione del capoluogo casertano non potrà più sottovalutare la gestione del territorio e le politiche ambientali.”

“Metteremo in campo tutte le nostre risorse – conclude la presidente di ATANA d.ssa Maria Rosaria Laudisio – per evitare oltre a questo anche futuri errori e scempi del nostro territorio”.