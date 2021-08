Basket. Virtus Salerno, Valentini il nuovo capitano

La consegna del testimone è avvenuta ufficialmente in queste ore, con Andrea Valentini che è stato scelto in accordo tra club e staff tecnico come capitano della Virtus Arechi Salerno per la stagione 2021-22.

Le dichiarazioni del neo capitano: “Mi sento davvero onorato, è la prima volta che ricevo un’investitura simile e questo non solo mi riempie di orgoglio ma devo ammettere che mi da anche uno stimolo ulteriore in vista della prossima stagione. Quando mi è stato comunicato ho provato subito un po’ di stupore, questo perché non mi aspettavo una comunicazione simile, poi pochissimi secondi dopo ho provato anche grande piacere perché vuol dire che tutti in casa Virtus hanno fiducia in me e credono nelle mie qualità non solo tecniche ma anche umane”.