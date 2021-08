Basket. Markus firma per la Juvecaserta

La Ble Juvecaserta Academy completa il gruppo senior della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di serie C gold con la sottoscrizione dell’accordo con il montenegrino Nikola Markus, ala forte di 200 cm di formazione italiana.

Nato a Podgorica il 25 agosto 1996 è venuto in Italia a 14 anni ed è cresciuto agonisticamente nella Nuova Alius San Severo. Nel 2014/15 l’esordio in serie serie C con il Loano. L’anno successivo ha firmato con il Derthona Basket con cui ha disputato il campionato under18 ed una gara in serie A2. Nel 2016/17 si è trasferito a Scauri in serie B con cui ha disputato 20 gare (7,7 punti di media con il 65% da 2, il 33% da 3 e l’83% ai liberi oltre a 4,1 rimbalzi). La stagione successiva lo ha visto impegnato sempre nel campionato di B, ma con la maglia del Cerignola. Nel 2018/19 ha firmato con la Fortitudo Alessandria in serie C gold con cui ha disputato la finale per la promozione in serie B al termine di un campionato da 32 partite ed una media di 13,1 punti. Nel 2010/20 è stato scelto dal Giulianova Basket, sempre in serie B, dove ha partecipato a 16 gare prima del trasferimento ad Angri in C gold dove ha giocato solo 4 partite prima della sospensione del campionato per l’emergenza Covid facendo registrare una media di 10,2 punti.

L’anno scorso, infine, ha fatto parte del quintetto base del Matelica in C gold. Con la nazionale under16 del Montenegro nel 2012 ha partecipato agli Europei di categoria di Bucarest e, poi, nel 2015 ha fatto parte della nazionale under20