Basket. Definito lo staff tecnico della Ble Juvecaserta Academy

La Ble Juvecaserta Academy definisce lo staff tecnico in tutti i settori agonistici. La prima squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C Gold, vede alla guida il riconfermato Federico D’Addio, che si avvarrà della collaborazione di Mario Simeoli e di Ciro dell’Imperio, new entry nel settore tecnico della società bianconera.

E saranno gli stessi tre tecnici a guidare anche la formazione che prenderà parte al campionato under19 di Eccellenza. Confermato il tandem Domenico Posillipo-Amedeo Piantadosi per la squadra Under17 di Eccellenza con il primo in veste di head coach. Il gruppo under15/16 sarà affidato ad Amedeo Piantadosi, mentre le formazioni under13/14 si avvarranno della guida di Domenico Posillipo. Massimiliano Palmisani e Mattia Nappi, infine, si occuperanno delle formazioni femminili.

Il ruolo di preparatore fisico della società sarà occupato anche nella prossima stagione da Ottone Amore con cui collaborerà Mattia Nappi. Ciro Dell’Imperio è un giovane tecnico casertano da sempre nel mondo del basket, che ha incominciato a frequentare a partire dall’età di cinque anni con la partecipazione al centro minibasket e, quindi, alle varie categorie giovanili venendo selezionato nel 2001/02 dal Comitato campano per far parte della rappresentativa regionale partecipante al Trofeo Bulgheroni di Bormio. Dopo un’esperienza nella formazione junior della Juvecaserta, ha giocato in C2 a Marcianise ed in varie squadre di serie D. Contemporaneamente, a partire dal 2010, ha iniziato la carriera tecnica prima come istruttore di minibasket e, poi, come allenatore delle giovanili con le quali, oltre a vari titoli regionali ed una finale nazionale under14. Dal 2016 ha fatto parte del Centro Tecnico Federale della Campania, partecipando nel 2017, come assistente allenatore, al Trofeo delle regioni a Roseto degli Abruzzi e nel 2018 è stato referente tecnico provinciale per lo stesso Comitato Fip Campania. Attualmente fa parte del CNA provinciale Caserta.