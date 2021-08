Basket. Il Centro Ester si affida all’esperto coach Massimo Massaro

Le grandi ambizioni del Centro Ester per la stagione che sta per cominciare comprendono grandi novità anche nella sezione pallacanestro.

“Abbiamo intenzione di fare importanti passi in avanti anche in questo settore -spiega il presidente Pasquale Corvino- ecco perchè abbiamo chiesto al tecnico più in vista della città di Napoli di abbracciare a pieno il nostro progetto di crescita. Con orgoglio posso annunciare che a fare da direttore tecnico,coordinando l’intero comparto giovanile, oltre a fare da coach per la prima squadra sarà Massimo Massaro”.

Un allenatore di grande esperienza che in oltre 35 anni di carriera ha scritto pagine importanti di questo sport. Un biglietto da visita importante per una società che con umiltà e consapevolezza dei propri mezzi è pronta a fare parlare i risultati del campo.

“Ho accettato con entusiasmo questa proposta. Mi ha convinto l’entusiasmo del presidente, la sua voglia di crescere ed il voler puntare in alto partendo dalla serie D. Sono convinto che partire dal basso darà la giusta spinta a tutto il movimento. Allenamenti individuali per consentire ad ogni singolo di crescere e agli allenatori di maturare in maniera definitiva”.

Il Centro Ester come polo attrattivo per il basket ad est di Napoli: “Ho rinunciato a realtà più consolidate per essere qui a Barra. Mi affascina un progetto di questo genere, avremo tutti gli occhi puntati addosso e cercheremo di dare il massimo. Non ho mai fatto proclami e non ne farò nemmeno questa volta. Ma gli obiettivi di crescita sono chiari. Adesso rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo tutti per la riuscita di questo progetto”.

Presenti anche altre figure che da sempre appartengono al panorama cestistico del Centro Ester: “Ovviamente -conclude Massimo Massaro- al fianco della prima squadra ci sarà sempre Agostino Romano in veste organizzativa ed anche Ciro Abete entrato già a far parte della famiglia. Non mancheranno di dare il loro apporto anche Gennaro Scala e Giovanni Varriale che in passato sono anche stati miei atleti. Ci manca ancora qualcosa per essere pronti a partire. Ma per l’inizio della stagione saremo pronti anche sotto il profilo della preparazione fisica e della fisioterapia. Il progetto è ambizioso e noi ce la metteremo tutta”.