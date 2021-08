Basket Bellizzi. Tris di ritorni: Di Mauro, Esposito e Trapani

Ritrova la casacca gialloblu dopo due anni, invece, Fabrizio Trapani: «Per me, quella passata, è stata un’annata complessa, non solo dal punto di vista cestistico. In questo momento avevo bisogno di un ambiente che mi restituisse delle certezze e che mi facesse sentire parte di un progetto importante, che mi permettesse di mettere per davvero le mie qualità disposizione della squadra. Quale posto migliore, se non Bellizzi per fare ciò. Qui mi sento a casa, ho disputato due stagioni super che sono state molto importanti per il mio percorso di crescita. La telefonata del presidente Pellegrino e del Ds Scannapieco mi ha inorgoglito, non ho avuto dubbi ad accettare la loro proposta».

Poi uno sguardo al prossimo campionato e al ruolo che Trapani potrà avere anche all’interno dello spogliatoio: «Sarà una stagione complessa, all’interno della quale troveremo numerose squadre di alto livello che hanno fatto degli investimenti importanti. Saremo un roster giovane, con diversi ragazzi interessanti che si affacciano per la prima volta in un campionato senior. All’interno dello spogliatoio proverò a portare leadership e ad essere un punto di riferimento per questi ragazzi. Lo stesso faranno anche i nostri due giocatori con maggiore esperienza, Esposito e Di Mauro. E poi ci sarà coach Sanfilippo, che ci farà giocare un basket efficace e adatto alle nostre caratteristiche».