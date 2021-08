Basket Bellizzi ripescato in Serie C Gold

Il Basket Bellizzi disputerà il campionato di Serie C Gold nella stagione 2021/2022. Con il comunicato emesso venerdì 30 luglio, la FIP Campania ha ufficialmente accolto la domanda di ripescaggio presentata dal club. Una notizia che riempie di allegria l’intero ambiente gialloblu, desideroso di tornare ad essere protagonista nel panorama cestistico regionale.

Le dichiarazioni del presidente Nicola Pellegrino e del Dg Fabio Scannapieco

Grande gioia nelle parole del numero uno del club, Nicola Pellegrino: «Eravamo in trepidante attesa di questa comunicazione ufficiale da parte della FIP Campania. Nonostante fosse tanta la fiducia nell’esito positivo della domanda, c’era comunque agitazione e fermento nel club. Siamo felicissimi di poter tornare a disputare il campionato di Serie C Gold. Credo che questa sia la categoria minima che spetti ad una piazza di prestigio come Bellizzi e ad una società come la nostra che, negli ultimi anni, è stata sempre protagonista. Ora è tempo di lavorare sodo e farci trovare pronti per questa nuova entusiasmante stagione. La macchina organizzativa è ovviamente già partita, anche prima dell’ufficializzazione del ripescaggio. Vogliamo far bene, abbiamo grande voglia di scendere sul parquet e dare soddisfazioni ai nostri tifosi».

L’eco di felicità risuona anche nelle dichiarazioni del Dg gialloblu Fabio Scannapieco: «Negli ultimi anni abbiamo dimostrato sul campo di meritare questa categoria. Sarebbe stato un vero peccato perdere la C Gold per cause extra-sportive. Il ripescaggio ci riporta lì dove volevamo e meritiamo di stare. Ora la palla passa a noi, sarà nostro compito dimostrare che Bellizzi può ancora recitare un ruolo primario come fatto nelle annate passate. Ci attende un lavoro non facile, che però affronteremo con grande determinazione. Nei prossimi giorni presenteremo anche il nuovo allenatore, con cui abbiamo già iniziato a programmare la nuova stagione. A seguire annunceremo anche alcuni degli elementi che andranno a comporre il roster. Siamo carichi e desiderosi di ripartire. In chiusura mi preme ringraziare il presidente Antonio Caliendo e il Consiglio Direttivo FIP Campania per aver analizzato, e accolto, la nostra domanda di riammissione».