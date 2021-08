Aversa. Ztl per contrastare malamovida, la rabbia dell’ACCV

“Apprendiamo dai giornali (modus operandi oramai consolidato senza uno straccio di incontro con le associazioni di categoria) che l’amministrazione comunale intende istituire una nuova ZTL dalle 18:00 alle 02:00 dal giovedì alla domenica, al fine di contrastare la malamovida. Gli ultimi avvenimenti in via Seggio sono assolutamente da condannare e tutti i commercianti coscienziosi prendono le distanze da simili atteggiamenti ed atti vandalici. Ma non è assolutamente accettabile che vengano letteralmente ‘punite’ delle zone a dispetto o a causa di poche altre. L’unica azione repressiva che questa amministrazione intende mettere in campo è quella di ampliare la ZTL nel mese di agosto( quando da sé la città già si svuota), senza considerare le difficoltà che in periodo di pandemia molte attività commerciali stanno già attraversando. Si continua a voler cercare delle soluzioni quando il problema sta alla base”. Così, in una nota, l’ACCV – Aversa Centro Commercio Vivo.

“Fino a quando Aversa è e resterà terra di nessuno questi atti vandalici si susseguiranno a vista d’occhio. Fino a quando non verrà utilizzato il tanto decantato “pugno duro” nei confronti di quelle attività che non rispettano le regole certi episodi accadranno sempre. Fino a quando ad Aversa verranno concesse sempre piu licenze di somministrazione senza istituire un vero e proprio blocco tutti questi avvenimenti non cesseranno. Chiediamo quindi un incontro con l’amministrazione comunale a stretto giro per discutere sulle varie azioni da poter mettere in campo atte a contrastare determinati fenomeni. Se la ZTL deve essere un deterrente a dover raggiungere la nostra città informiamo i nostri amministratori che ampiamente già ci sono riusciti in passato e che non è né il caso ne il momento storico di ripetersi. L’incontro si vede necessario anche per discutere sui lavori di Piazza don Diana che oramai proseguono da 3 anni e che purtroppo a discapito di tutto il centro non vedono la fine, essondoci inoltre stato assicurato che sarebbero terminati il 30 di giugno”.