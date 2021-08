Aversa. Strisce blu, Cannavale: “Da Piazza Mercato a parcheggio Marconi”

“Grazie al grande lavoro che stanno facendo i nostri amministratori, Aversa sprofonda sempre di più. la capacità che hanno di distruggere anche quel poco che abbiamo è unica”. Così, in una nota, l’esponente di FdI Aversa Pino Cannavale.

“Vi ricordate piazza delle erbe, con al centro una grande fontana? (che non è stata mai ritrovata), poi la grande piazza che tutti i cittadini amavano chiamarla piazza Mercato, perché in quella piazza fino a pochi anni fa si svolgeva la fiera settimanale che portava in città migliaia di persone. Successivamente ci fu la felice idea di spostare la fiera settimanale e la piazza fu abbandonata. Fortunatamente, dopo tanti anni di abbandono, i nostri amministratori hanno ben pensato di darle finalmente una destinazione più dignitosa: da Piazza Marconi a Parcheggio Marconi”.















“Sì perché più stalli ci sono e più si diventa ricchi. Ormai siamo destinati tutti a pagare la tassa per tenere la nostra auto sotto casa. Ma dobbiamo pure dire che per favorirci, hanno fatto una lotteria e se risulterai uno dei vincitori, con soli 30,00 € ti aggiudichi uno stallo per tutto l’anno, (beati quei pochi fortunati), sperando sempre che non siano amici degli amici. Allora mi permetto di dire a chi è ancora convinto che questi personaggi servono a qualcosa: allontanateli perché sono pericolosi per se e per gli altri”.