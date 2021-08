Aversa. Questione mensa, le parole dell’assessore Innocenti

“Dopo essere venuto a conoscenza di alcune informazioni riportate in maniera errata da un sito di notizie on line, ritengo utile e opportuno al fine di ristabilire la verità dei fatti e di dipanare ombre e dubbi: al momento questa Amministrazione, e nello specifico il sottoscritto in qualità di Assessore alla Pubblica Istruzione, diversamente da qualsivoglia teorema astratto venga ipotizzato, non ha ancora dato un atto di indirizzo, ovvero una Delibera di Giunta necessaria per poter far sì che il dirigente possa fare le relative procedure consequenziali , ovvero capitolato d’appalto ed invio degli atti alla stazione unica Appaltante, semplicemente perché non abbiamo ancora approvato il bilancio in Consiglio Comunale; quindi sia la tariffa del Ticket Mensa che dovrà essere inserita nel bando di gara, elemento indispensabile sul quale poi gli operatori potranno fare le loro offerte economiche, che il tasso di copertura del servizio da parte dell’ente potranno essere variati, infatti le stesse sono state approvate in giunta il 30 Luglio, ma possono essere suscettibili di variazioni attraverso emendamenti al bilancio fino al l’approvazione appunto in consiglio dello stesso”. Così, in una nota, l’assessore all’istruzione Giovanni Innocenti.

“Quindi ahimè, diversamente da quanto “raccontato” fino a quella data nulla potrà essere fatto, dopodiché dal giorno dopo l’approvazione si procederà in maniera spedita e solerte , anzi invito i lettori da quel momento in poi a contare i giorni che impiegeheremo per trasmettere gli atti alla stazione unica appaltante”.