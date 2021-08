Aversa. Parcheggi e strisce blu, M5S: “Pronti a dare un contributo ed aiuto all’assessore Villano”

“Accoglie con soddisfazione l’interessamento dell’Assessore all’Urbanistica Ing. Marco Villano sulla vicenda parcheggi e la sosta regolamentata a pagamento e si auspica la risoluzione in tempi brevissimi, data l’esiguità dei tempi in vista del rientro dalle ferie di numerosi cittadini aversani. La forza politica che ci onoriamo di rappresentare, resta a disposizione per dare un contributo serio alla causa, soprattutto dopo aver dato il proprio apporto per l’avvio del servizio in commissione di indagine formatasi circa due mesi fa”. Così, in una nota, il M5S Aversa rappresentato in consiglio comunale da Roberto Romano.

“Infine, come si stabilì in commissione, il Responsabile Unico del Procedimento avrebbe dato inizio al servizio e successivamente un D.E.C.(Direttore dell’Esecuzione del Contratto) si sarebbe occupato di controllare e rimodulare il contratto stesso. Nel contempo si augura, stesso interessamento e massimo coinvolgimento di tutte le forze politiche sul PUC, strumento fondamentale per il futuro della città e per la sua pianificazione. Il termine perentorio del 30 giugno che la legge regionale impone ai Comuni per l’adozione del Puc è stato disatteso, si profila la nomina, da parte della Regione Campania, di un commissario ad Acta, e questo provvedimento va scongiurato con tutte le nostre forze. L’approvazione del Puc per un Amministrazione Comunale e di enorme importanza perché resta l’atto più significativo che può esprimere la politica e il suo indirizzo è fondamentale per una comunità intera.