Aversa. Manutenzione e l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione: si parte da Piazza Marconi

È iniziata questa mattina da Piazza Marconi la manutenzione e l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica. Successivamente toccherà a Piazza Principe Amedeo e Piazza Vittorio Emanuele.

“Un intervento, per il quale ha lavorato l’assessorato ai lavori pubblici retto da Marco Villano, che permette più rispetto dell’ambiente grazie al passaggio alla tecnologia a led – dice il sindaco Golia -. Iniziamo da questo intervento e poi dopo l’approvazione del bilancio di previsione inizierà la manutenzione dell’asfalto e numerose altre attività di ripristino, manutenzione e cura della città”.

A partire dal 23 agosto, per una spesa di circa 150mila euro, saranno sostituiti i lampioni pericolanti, saranno ripristinati quelli rimossi nonché i corpi illuminanti non funzionanti.

Ecco alcune delle strade interessate dall’intervento: via Atellana, via delle Mimose, via Gramsci, Viale Europa, viale della Libertà, viale Kennedy, via San Lorenzo, via Truosolo, via dei Torchi, via Segni, via Gridelli, via Boccaccio, via Garofano, via Michelangelo, via Raffaello, via Belvedere, via Cilea, via Altavilla, viale Olimpico, via di Jasi, via Casalegno, via madre Teresa di Calcutta, via Papa Luciani, via del Popolo, via Chianca, piazza Giovanni XXIII, via Garibaldi,via Torrebianca e via D’Aragona.