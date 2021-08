Aversa. M5S ‘a difesa’ degli assessori Melillo e Di Santo

“Ancora una volta, la Giunta guidata dal Sindaco Golia è sotto attacco. Stavolta sono presi di mira gli assessori Melillo e Di Santo. Ad entrambi va la nostra piena solidarietà politica e umana”. Così, in una nota, il M5S rappresentato il consiglio comunale dal consigliere Roberto Romano.

“In particolar modo vogliamo sottolineare quanto sia inconcepibile la continua critica, spesso anonima, nei confronti dell’Assessore alle Politiche Sociali Luigi Di Santo, in carica da pochi mesi. In poco più di 150 giorni, l’assessore Di Santo ha prodotto una riforma strutturale per quanto concerne il piano sociale di zona, da tutti apprezzato, e iniziato un percorso virtuoso per l’uso sociale dei beni confiscati alla camorra, mai visto prima. Ha introdotto figure nuove come il disability manager nella discussione amministrativa, provvedimento al vaglio della Commissione Statuto e tante altre cose che non citiamo per brevità. Sta seguendo il nostro lavoro sui percettori di Reddito di Cittadinanza, lasciando spazio all’iniziativa del Movimento 5 stelle. L’azione amministrativa e politica dell’assessore Di Santo riflette i principi e i valori del nuovo M5S e siamo sicuri che il cammino presente e futuro troverà fondamenta su questa prospettiva politica. Infine non si può ignorare il lavoro svolto in pieno Covid dall’assessore Luisa Melillo per organizzare la consueta edizione del festival di Cimarosa e Jommelli che ha visto la partecipazione di numerosi artisti di alto livello nonché il coinvolgimento della cittadinanza tutta attraverso l’ottima intuizione dell’ “altro festival”, che ha coinvolto anche numerosi attivisti del nostro gruppo politico nell’organizzazione degli eventi. Infine spazio e risalto è stato dato al centenario della morte di Enrico Caruso, il più grande tenore del mondo, riscoprendo legami che l’artista ha avuto con la città di Aversa, essendo la sua matrigna aversana e nutrendo l’amicizia con un figlio di questa terra”.