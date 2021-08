Aversa. Cannavale denuncia: “E’ emergenza sicurezza in zona stazione”

“Dopo mesi di allarmi (inascoltati) lanciati dal sottoscritto, per evidenziare i disagi che vivono gli abitanti di via Diaz e la zona della stazione, ieri è successo l’impensabile”. Così, in una nota, l’esponente comunale e provinciale FdI Pino Cannavale commenta il grave episodio nei confronti di una proprietaria di un bar in via Diaz (leggi qui).

“Da mesi gli abitanti della zona denunciano lo stato di abbandono. Basti vedere in che condizioni si trovino le aiuole del piazzale antistante la stazione ferroviaria di Aversa, aiuole che ospitano la statua di cimarosa (l’uomo piu’ illustre della citta’); basta vedere l’invasione di prostitute e extracomunitari ubriachi sin dalle prime ore del mattino. Purtroppo i nostri amministratori (compreso chi va in giro per la citta’ facendoci credere che lo fa per il bene di Aversa per farci dimenticare il salto della quaglia) sono impegnati in operazioni di facciata, tipo i selfie (che non mancano mai) o far passare la normale amministrazione per eventi eccezionali con tanto di foto.

“Ormai siamo arrivati al punto che i nostri ragazzi hanno paura di camminare per strada, anche in pieno giorno, per evitare di fare brutti incontri. Spero che questo nuovo episodio, riesca a smuovere i nostri amministratori e si attivino immediatamente per trovare una soluzione definitiva che ci liberi da questi delinquenti. Voglio solo ricordare al sig. sindaco che anche la zona della stazione fa parte di Aversa e non puo’ essere abbandonata”.