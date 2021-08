Aversa. Abbonamenti strisce blu, Golia: “Ennesimo proclama dell’amministrazione per fare scena?”

“Le dichiarazioni degli assessori Francesco Sagliocco ed Innocenti che annunciano una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il numero degli abbonamenti a disposizione dei residenti (non aventi un posto auto) e commercianti, mi rincuora. Se realmente si riuscisse a fare ciò, considerato che parlano di un numero illimitato di abbonamenti, significherebbe aver accontentato gran parte della cittadinanza ma, come la si mette con le entrate per l’ente comune?”. Se lo chiede, tramite nota stampa, il consigliere comunale di minoranza Gianluca Golia.

”La ditta, in questo caso, accetterebbe le nuove condizioni e a che “prezzo” (es. riduzione dei servizi presenti nel bando di gara). Continuando, non ci sarà più alcun tipo di criterio sul quale basarsi per poter concedere i tanto agognati abbonamenti? Entro quanto tempo questa nuova rivoluzione sarà realmente operativa? Ecco, questi sono degli interrogativi che mi pongo rispetto a certe dichiarazioni e che spero, a breve verranno elicitati. Speriamo che anche questo non sia il classico e, oramai, famigerato proclama di facciata di questa amministrazione giusto per fare un po’ di scena, lasciando comunque i cittadini in balia dell’incertezza”.