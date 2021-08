Arrivano nuovi finanziamenti per Santa Maria a Vico

Il Sindaco Andrea Pirozzi annuncia una nuova promessa di finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture per il rifacimento della palestra dell’ Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” per un importo di ben 350.000 euro.

I fondi, che non incideranno sul bilancio comunale, serviranno per ristrutturare ed ammodernare locali e attrezzature, ponendo a disposizione delle scolaresche e delle associazioni sportive una struttura funzionale ed efficiente.

Inoltre, il Sindaco Pirozzi comunica che un secondo progetto, presentato per realizzare una palestra per l’istituto comprensivo Fruggieri, risulta al momento essere uno dei primi fuori graduatoria, quindi ha ottime possibilità, con uno scorrimento, di essere finanziato anche’esso per un importo di 350.000 euro.

“Sono intanto in corso – Dichiara il Sindaco Andrea Pirozzi – e termineranno prima dell’inizio dell’anno scolastico, i lavori di manutenzione straordinaria negli istituti comprensivi della nostra Santa Maria a Vico. Un investimento – Precisa Pirozzi – di 540.000 euro da parte del Comune per dei lavori che andranno anche ad aumentare le aule così che l’anno scolastico possa cominciare in presenza, in sicurezza e nel rispetto delle norme anticovid”.