Alitalia, Ita pronta a partire: biglietti in vendita da giovedì

Nella giornata del 26 agosto ITA – Italia trasporto aereo avvierà le vendite dei biglietti per i propri voli a partire dal 15 ottobre. L’avvio della commercializzazione dei biglietti – si legge in una nota – segue il conseguimento delle certificazioni (Certificato di Operatore Aereo e Licenza di Esercizio) che ITA ha ottenuto dall’ENAC il 18 agosto.

I biglietti di ITA saranno in vendita nella giornata del 26 agosto sul sito www.itaspa.com, nelle agenzie di viaggio e nelle biglietterie aeroportuali. Il sito sarà una prima release di servizio, realizzata per consentire ai clienti l’acquisto dei biglietti “ottemperando a quanto definito nell’interazione fra la Commissione europea e il Governo italiano”. ITA ha già programmato la realizzazione, dopo l’avvio delle operazioni, di un sito web totalmente nuovo e basato sulle tecnologie più innovative che consenta una rinnovata esperienza ai clienti.

Il CdA di ITA- Italia trasporto aereo, riunitosi sotto la presidenza di Alfredo Altavilla, oggi “ha deliberato di trasformare in vincolante l’offerta non-binding già inviata in data 16 agosto all’Amministrazione Straordinaria di Alitalia“. Questa offerta, precisa una nota, “comprende 52 aeromobili, un numero di slot correlato, oltre ai contratti e agli asset accessori del ramo Aviation per avviare le operazioni al 15 ottobre”.

“Condizione indispensabile e nostra prima priorità è quella di completare nei tempi più brevi possibili la trattativa con Alitalia in Amministrazione Straordinaria per la vendita del perimetro Aviation”. Così in una nota il presidente di ITA- Italia trasporto aereo, Alfredo Altavilla.

“Confidiamo in una costruttiva interazione con le organizzazioni sindacali per dotare ITA di un nuovo contratto di lavoro innovativo e in grado di assicurare competitività strutturale all’azienda con i concorrenti”, aggiunge Altavilla.

La decisione sulla composizione della futura flotta di ITA “verrà presa e comunicata entro il mese di settembre” ma ITA- Italia trasporto aereo “ribadisce la decisione di rendere omogenea la propria flotta nell’arco del piano industriale e, a tal fine, di avviare al più presto il processo di rinnovamento della flotta di partenza, sostituendola con una nuova generazione di aeromobili più efficienti ed environmental-friendly”. La decisione sulla composizione della futura flotta di ITA verrà presa e comunicata entro il mese di settembre.

DAL 26 CANDIDATURE PER ASSUNZIONI, TUTTI DIPENDENTI AVRANNO GREEN PASS

Dal 26 agosto ITA- Italia trasporto aereo, inoltre, “avvierà una campagna di raccolta di candidature per le figure professionali da inserire successivamente nelle aree operative di volo e di terra e in quelle di staff”.

In linea “con i valori e la strategia della compagnia- si legge in una nota- che punta con decisione sulla digitalizzazione dei processi aziendali per sviluppare un’organizzazione flessibile e snella, il processo di raccolta delle candidature avverrà online, sul sito web https://cving.com/ita-jobs, attraverso l’ausilio di innovative piattaforme digitali”.

“In linea con le procedure anti-Covid e a salvaguardia della salute di dipendenti e clienti, ITA sta adottando una policy per cui sarà richiesto a tutti i dipendenti il Green Pass“.

ITA- Italia trasporto aereo “ha convocato il 25 agosto alle ore 10.30 le parti sociali con l’obiettivo di avviare la negoziazione di nuove condizioni di lavoro in linea con le prassi di mercato“.

