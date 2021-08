Afghanistan. Talebani: “truppe USA via il 31 agosto, o conseguenze”

La data del ritiro definitivo delle truppe degli Stati Uniti dall’Afghanistan, prevista per il 31 agosto, continua a essere motivo di scontro coni talebani e di dibattito tra le forze della coalizione Nato. Uno dei portavoce dei talebani, Suhail Shaheen, ha detto oggi in un’intervista all’emittente Sky News che ci saranno “conseguenze” se gli Usa o la Gran Bretagna decideranno di estendere la loro presenza militare nel Paese oltre la fine del mese in corso.

“La risposta sarà no”, ha detto il dirigente dei miliziani, che ha aggiunto che questa eventuale decisione “creerebbe sfiducia tra di noi” e “provocherebbe una reazione”. Le parole dei miliziani arrivano mentre la Gran Bretagna ha fatto sapere di voler chiedere al governo del presidente Joe Biden di posporre il termine del 31 agosto fissata per il ritiro delle truppe dal Paese asiatico.

Stando a quanto si legge sul quotidiano ‘The Guardian’ il sottosegretario per le Forze Armate, James Heappey, ha riferito infatti alla stampa che il governo britannico intende sia chiedere a Biden di estendere la sua presenza militare, in occasione della riunione di emergenza del G7 prevista per domani, sia tentare un accordo con i talebani per poter far restare le sue truppe nel Paese, a prescindere poi dalla decisione americana.

(Bri/ Dire)