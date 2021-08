Afghanistan. Talebani annunciano amnistia per funzionari pubblici

Una “amnistia generale” per tutti i funzionari dell’ormai ex governo afghano riconosciuto dalla comunità internazionale sarebbe uno dei primi provvedimenti annunciati dai talebani, da due giorni di nuovo al potere in Afghanistan a vent’anni dall’ultima volta. A renderlo noto è stato l’emittente regionale Al Jazeera, che ha rilanciato un comunicato pubblicato dai miliziani. Nel documento i guerriglieri hanno detto che l’indulto dovrebbe permettere al popolo afghano di “cominciare la sua nuova vita in piena fiducia”.

Gli esponenti dell’auto dichiarato “Emirato Islamico” hanno inoltre esortato i funzionari pubblici a rientrare a lavoro. Tra coloro che avrebbero già fatto ritorno in ufficio ci sarebbe anche il sindaco di Kabul, Muhammad Dawood Sultanzoy, sempre secondo Al Jazeera.

Stando a quanto ha riportato l’emittente afghana Tolonews, il capo della commissione militare dei talebani, Maulvi Yaqub, avrebbe vietato ai miliziani di introdursi nelle casi dei civili.

L’ordine del dirigente talebano arriva mentre si susseguono i racconti di irruzioni e perquisizioni dei guerriglieri nelle abitazioni delle persone. Diversi testimoni, anche in altre città del Paese, come Jalalabad, hanno riferito di essersi visti confiscare i documenti dai talebani senza che questi dessero alcuna motivazione. Tra le prime dichiarazioni pubbliche dei miliziani ci sarebbe anche un invito alle donne del Paese a “far parte” della “struttura del governo”, sempre in accordo con quanto stabilito con la legge islamica. A lanciare l’appello, secondo diversi media internazionali che hanno rilanciato le sue dichiarazioni, stato Enamullah Samangani, membro della commissione culturale dei talebani.

(Bri/ Dire)