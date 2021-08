Afghanistan. Mulè: “serve riflessione urgente su esercito comune europeo”

“Il G7 di domani e il G20 di settembre con la partecipazione di Paesi fondamentali per gli equilibri mediorientali sono appuntamenti cruciali per mettere in ordine di priorità le azioni da intraprendere per l’Afghanistan. In questo scenario va ripensato il ruolo e la capacità dell’Europa, cioè la necessità di un esercito comune europeo, come più volte sollecitato da Silvio Berlusconi. Ed è proprio in queste ore che mi chiedo dove siano i soldati europei da inviare a Kabul non per un’operazione militare ma di sostegno alla vita e ai valori dell’Occidente. L’Europa oggi senza questo esercito comune è in balia di altre entità sovranazionali. Occorre fare una riflessione urgente”. Così Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, a Radio 24.

(Com/Uct/ Dire)