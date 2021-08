Afghanistan. Mulè: “darsi una mossa in Europa, USA non più potenza guida”

“Bisogna darsi una mossa, una mossa non soltanto in Italia ma soprattutto in ambito europeo in ambito Nato in ambito sovranazionale con il G7”: è l’opinione espressa dal sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè dopo quanto è successo in Afghanistan a Radio 24.

“Sono i luoghi in cui va presa una posizione. Gli Stati Uniti d’America rispetto al teatro afghano non sono più la potenza guida ma un follower che scappa rispetto alle responsabilità che la stessa America aveva preteso dagli alleati vent’anni fa”.

