Afghanistan. Gelmini: “Servono unica politica estera ed esercito europeo”

“Mai come in questo momento si avverte la necessità di un’Europa forte, che sia in grado di difendere i propri confini e che sappia affrontare le crisi internazionali con coerenza, ma anche e soprattutto con solidarietà. La necessita di un’Europa che parli e agisca con una sola voce, su temi fondamentali quali la politica estera, di difesa e di sicurezza comuni. Argomenti che oggi sono drammaticamente all’ordine del giorno per via della crisi in Afghanistan, ma che già da almeno 20 anni il presidente Silvio Berlusconi ha sollevato e invocato quali principi essenziali per una migliore coesione europea. Serve, dunque, una svolta all’interno dell’Ue, per avere finalmente una strategia complessiva che tenga conto della probabile prossima crisi migratoria, dei nuovi equilibri geopolitici che si vanno definendo, e della necessità di dotarsi di un esercito europeo con l’obiettivo primario di difendere i confini dell’Unione”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

(Uct/ Dire)