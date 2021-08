Afghanistan. Attesi altri 40 profughi in Campania: un positivo al covid hotel di Napoli

Sono attesi per il tardo pomeriggio di oggi altri 40 profughi in arrivo in Campania dall’Afghanistan. Intanto, una delle 87 persone del primo gruppo arrivato ieri all’alba ed ospitato nel Covid Residence dell’Ospedale del Mare di Napoli è risultato positivo ai tamponi molecolari in ingresso disposti dall’unità di crisi regionale: l’uomo è stato posto in isolamento. Per un altro afgano è stato necessario il ricovero a causa di un forte stato d’ansia e di una frattura al ginocchio.

La protezione civile della Regione Campania e Asl Napoli 1, anche attraverso le associazioni di volontariato e la Caritas, hanno già provveduto a raccogliere e far pervenire indumenti, scarpe, abbigliamento intimo, giocattoli per i bambini e generi di prima necessità, oltre che dispositivi di protezione individuale. E’ stato inoltre organizzato il servizio lavanderia. Al termine della quarantena sarà prevista la possibilità di usufruire di un parrucchiere/barbiere. I volontari della protezione civile regionale e i mediatori culturali sono impegnati h24 per supportare eventuali ulteriori esigenze o richieste.

(Cac/ Dire)