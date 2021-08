300 contagi a Ischia, il vaccino arriva in piazza

Dal 19 al 26 agosto arriva la campagna di vaccinazione contro il Covid nelle piazze dei sei Comuni dell’isola di Ischia. I medici e gli infermieri al lavoro sul camper dell’Asl Napoli 2 Nord vaccineranno i cittadini dai 12 anni in su residenti sul territorio di competenza dell’azienda sanitaria locale.

Nelle ultime settimane il numero dei positivi sull’isola verde è tornato a salire dopo un lungo periodo di tregua con pochi casi. I contagi a Ischia sono arrivati a 300. L’open day Pfizer è aperto a coloro che devono sottoporsi alla prima somministrazione.

“A maggio, in poche settimane abbiamo somministrato il vaccino ad oltre il 70% della popolazione residente sulle isole di Ischia e Procida con più di 18 anni. Questa operazione – ha ricordato il direttore generale Antonio D’Amore – ha permesso di ridurre moltissimo la diffusione del virus in questi mesi estivi tra i vaccinati e di minimizzare le ospedalizzazioni. Da maggio ad oggi il centro vaccinale sull’isola ha continuato a lavorare, ma ora occorre andare anche nelle piazze di Ischia per vaccinare dai 12 anni in su e convincere i più dubbiosi. La vaccinazione è l’arma che ci può far sperare di non rivivere quanto vissuto l’autunno scorso”.

